重返執政 將推動兩岸和平協議

2019年02月15日 04:10 中國時報 王正寧 、 楊孟立 、 崔慈悌 、 陳柏廷 ／台北報導 ／台北報導

國民黨主席吳敦義昨日接受電台專訪時拋出，國民黨如果重返執政，兩岸間將簽署和平協議。前立法院長王金平去年10月立院總質詢時，亦呼籲朝野思考推動兩岸和平協議，為台灣爭取足夠時間和生存空間，才不致捲入國際強權的紛爭。和平協議儼然藍營內部總統參選人的「主流」政見。

吳敦義表示，如果未來國民黨執政，依照《兩岸人民關係條例》，國民黨政府就有權力依法與對岸洽簽兩岸和平協議。至於是否應恢復「國統綱領」，吳說，國統綱領並未廢除，「只是現在當局閉口不談」，前總統李登輝這位原創者也還在，他反問說，「誰有資格廢掉」？

吳敦義並強調，「九二共識、一中各表」是當年兩岸會談達成的堅定共識，維持兩岸多年和平穩定發展，有人也講，這是兩岸的「定海神針」，如果沒有1992年共識，更不可能開啟兩岸和平穩定發展。

王金平則是主張，這一代必須負責地簽署一個協議，建構兩岸和平穩定的架構，讓下一代在安全、安定、和平的保障下，以時間、智慧、機遇解決兩岸存在的問題。至於兩岸和平協議的簽署，對內需要充分溝通與協調，並獲得各界足夠支持，才有簽署的可能。

前外長歐鴻鍊昨日亦在國民黨智庫座談會指出，兩岸實力落差加速擴大，國民黨若執政，應優先處理兩岸關係，啟動簽訂和平協議為目標的談判，探索大中國模式，創立兩岸和平環境；兩岸政治談判時機成熟與否在於「政治意願」，歐鴻鍊表示，若沒有政治意願，政治談判的條件與時機永遠不可能出現。

華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯指出，國民黨一改過去相對低調的態度，大膽拋出和平協議議題，可看出國民黨已經開始展現規畫台灣未來時局的魄力，另一方面，也與台灣內部民心的轉變有很大關係，非常具建設性的思考。

但是民進黨發言人林琮盛認為，吳敦義應該問問台灣人民是否願意在「一個中國、一國兩制」前提下，和中國簽署兩岸和平協議？林相信答案是否定。

(中國時報)