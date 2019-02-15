小英拚訪美演講 學者分析為救選舉

2019年02月15日 04:10 中國時報 季節 、 諶悠文 ／台北報導 ／台北報導

蔡英文總統可能在今下半年以過境方式訪美，台美兩地一直有說法，將邀蔡英文赴美國會發表演說，國內學者表示，蔡英文能否在美國會演說，受兩個關鍵因素影響，一是美國國會反對大陸的氛圍能強烈到何程度，另一則是美國眾議院議長裴洛西和美國總統川普間鬥爭的結果，但蔡英文的華府行若成行，勢必對兩岸產生重大衝擊。

美國政界蘊釀著邀請蔡英文赴美國國會演講，美國參議院外交委員會亞太事務小組主席賈德納亦表示，他日前當面告訴來訪的前大陸駐美大使周文重，他呼籲眾議院議長裴洛西邀請蔡英文總統前往美國國會聯席會議發表演說，這「符合美國法律」。但是，美國學者夏偉（Orville Schell）、前亞太副助理國務卿柯慶生（Thomas Christensen）都出面表達反對，認為此舉對台灣弊大於利。

國民黨智庫國家政策研究基金會昨日舉辦論壇討論蔡政府的外交政策，文大政治系教授陳一新指出，蔡英文想在2020年連任，不靠怪招不太可能，如果蔡英文能訪美，尤其是去首都華盛頓特區，就能達成很大的效果，但此舉勢必會在兩岸上造成衝擊。但如果小英只是去美國其他地方，不是華盛頓，由於斷交後歷任總統也曾訪美，效果就不顯著了。

淡大戰略研究所所長李大中指出，美國會內部反對中共氛圍，及眾議院議長裴洛西與美國總統川普間鬥爭的結果，將決定蔡能否進到華府、在國會演說。

前駐美代表沈呂巡補充，所謂在國會演講也有分很多種，如果只是在國會裡的某一個華麗會議室演講，連他都可以。但這樣的規格，無法與當年蔣夫人宋美齡在國會殿堂大廳的演講相比。

不過智庫外交及國防組召集人林郁方指出，就算蔡英文只是去美國國會大廈裡面的某個小房間演講，照樣足以對兩岸關係產生嚴重的衝擊。

(中國時報)