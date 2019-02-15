AIT首度派員 出席藍營智庫座談

2019年02月15日 04:10 中國時報 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

國民黨九合一大選鹹魚翻身，美國刮目相看！藍營智庫國家政策研究基金會昨天舉辦外交政策座談會，美國在台協會（AIT）首度派員到場旁聽，一探藍營對兩岸關係及外交政策的主張。

據透露，這是AIT首次派員出席藍營智庫座談會，而且是AIT官員在看到智庫官網訊息後，主動詢問，可以想見在美方心中，國民黨份量確有提升。

AIT發言人孟雨荷(Amanda Mansour)表示，基於平等的立足點上，美國樂於與台灣主要政黨維持良好關係。

昨天出席座談會的是AIT政治組副組長Mark Rosenshield、政治官辻貴子。

國政基金會的座談會，主題分別為國際及區域情勢分析、蔡英文政府外交政策評析與檢討，與會者有立法委員、卸任外交官與專家學者。在休息空檔，AIT官員皆主動趨前與出席者交談。

民進黨去年在鐵票區高雄失守，大出美國意料之外。昨日亦有出席者當著AIT官員的面說，美國過於相信綠營對選情的樂觀預測，才會錯估選情。

(中國時報)