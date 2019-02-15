大動作約談承審法官 破壞司法威信！只查扁案 陳師孟淪「司改豬隊友」
新聞透視監委陳師孟和同僚，調查扁案併案換法官審理，認定有損被告權益，要求司法院檢討改進。陳師孟就任監委前，就宣誓要替阿扁「申冤」；就任後，立即大動作調查約談扁案法官及相關司法官，此舉不令人意外，然監委該為全民，不是為扁一人，陳為扁的所作所為，只會更破壞已脆弱的司法威信。
陳師孟一再就扁案審理，約談法官調查，依就任前展現的「肅殺性」，如真有嚴重問題，調查報告豈會放過相關當事人。
併案換法官未違憲
事實上，針對扁案審理換法官，當初陳水扁就極力抨擊「相牽連案件，併案換法官」的台北地院刑事庭分案要點，並聲請釋憲，大法官會議受理後，2009年10月作成665號解釋，包括現任司法院長、時任大法官的許宗力，都同意合憲，沒有違背憲法第16條保障人民訴訟權的意旨。
大法官是憲法守護神，9年多前作成合憲的解釋後，讓全國民眾遵行，陳師孟等監委所做書面調查報告，既無拘束性，更無效力可言，如此吹皺一池春水，所為為何？除增添話題，反無益涉及扁案的陳水扁一家人。
2007年底，總統陳水扁的兒子陳致中和妻子黃睿靚夫婦，在美林銀行瑞士分行及蘇格蘭皇家庫斯銀行帳戶，出現異常密集轉匯，瑞士檢察官認為可能是洗錢，將2帳戶共2108萬美元凍結，扁家「海角7億」洗錢案因此曝光，後來衍生出多件貪瀆案，不少國人對此記憶猶新。
如「七傷拳」損人傷己
陳師孟一再為扁案出手，正如武俠小說的「七傷拳」，看似痛扁司法，實則傷扁更多，他出手追殺扁案法官，不但引起司法界大反彈，也給干預和影響司法的觀感，讓民眾了解到，蔡英文總統念茲在茲的司法改革，為什麼成效不彰，原來正是有這樣的豬隊友猛放火。
(中國時報)
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