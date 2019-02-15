赴陸管制延長 藍委批大選年打兩岸牌

2019年02月15日 04:10 中國時報 周毓翔 、 郭建伸 、 呂昭隆 、 張理國 、林勁傑／台北報導 、林勁傑／台北報導

兩岸條例第9條修正草案

綠黨團決定將限制退休高階將領及政務官赴中國大陸管制15年列優先法案。國民黨立委沈智慧認為，這個修法就是衝著前總統馬英九與國民黨主席吳敦義，民進黨團此時修法，就是想在大選年打兩岸牌；有退將表示，管制期如此長，一旦違反，減少或取消退休俸，簡直比帝王還要獨裁專制。

立法院今開議，加強管制退休高階將領及政務官赴陸的修法，列為新會期優先法案，遭外界質疑是針對前總統馬英九和副總統吳敦義。對此，陸委會昨回應，本修法草案未針對個人，也無溯及既往。規範退離職15年內的高官赴陸參加中共舉辦之「政治性活動」是維護國家利益及尊嚴。據了解，政院版草案將政治性活動明定為由總書記等5種職務的對岸領導人主持。違者最重可終身剝奪月退俸或裁罰500萬元。

行政院發言人Kolas Yotaka昨表示，政院將管制退休高官赴陸的《兩岸人民關係條例》修正草案列為優先法案，是因國安不能打折，不是針對任何特定人士。

陸委會副主委邱垂正昨指出，政院版草案考量由陸方黨政軍機關舉辦並由其領導人主持的慶典或活動，不過，但書也規定報經原服務機關同意者，不在此限，已保留裁量空間，非全面禁止。據悉，草案中將「領導人」明定為中共總書記、軍委主席，國家主席、人大委員長及政協主席五種職務。罰則為行政罰。

邱垂正強調，是修法通過後赴陸參加政治性活動的行為才會被規範，並未追溯修法前的行為。而部分人士認為本草案將赴陸許可管制期限由3年延長至15年，屬誤解。現行兩岸條例第9條第4項之3年赴陸管制期限，是對「身分」的管制，包括政務、涉密人員及地方首長；本次修正案，則是對「行為」管制，並無將3年延長至15年的問題。

沈智慧說，民進黨團是過度「恐共症」，原3年管制期很恰當，會保守國家機密的人就會保密，對於洩密者，已有相關罰則，也有國安單位追蹤機制在，政府的態度是「全民皆敵」。

(中國時報)