冷戰仇共搞海禁 難獲民心

2019年02月15日 04:10 中國時報 李文輝

新聞分析 《兩岸人民關係條例》將修正管制期延長15年，如此政策簡直是變相鎖國、更是防民如防賊；民進黨政府常說歡迎兩岸交流，卻又回到冷戰仇共、恐共心態，講到國安又要實施「海禁」政策，對台灣究竟有何幫助？韓國瑜贏得民意支持，就因振臂高呼高雄拚經濟，蔡政府延長管制期，說穿了，就是要延續意識形態治國，拚政治，不會有效果，也得不到民意支持。

就法律而言，「15年」的概念，大概都用在「消滅時效」部分，譬如民事上，一般請求權時效是15年，如果賴帳15年以上，雖然債務還在，就可以不必還了。又如刑事上，被判刑1年以上3年未滿有期徒刑的「行刑權」，也是15年，就是若能逃亡超過15年，牢也可以不必坐。為追求法律的安定性、明確性與比例原則，如此規定，都有一定道理。

然而，如今綠營決定立法限制退休高階將領或退休政務人員15年內，不可參與大陸政治活動，等於在原先的管制年限打延長賽，並列為優先法案，此一修法的妥適性令人懷疑。

而且如此大費周章，除了缺乏法理上邏輯的一貫性，更隱含「報復主義」作祟，未來一旦政黨輪替，難保不會來回翻盤，影響法律安定性。

退萬步言，還有「政治性活動」如何界定？誰來認定？規定習近平主持的活動不能參加，難道參加王岐山主持的就沒國安問題？真是欲加之罪，何患無辭，大陸哪個不是政治活動？如同爭取大位者爭相往美國跑，真的就沒有國安問題嗎？

(中國時報)