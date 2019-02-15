扁案換法官未究責 監委遺憾

2019年02月15日 04:10 中國時報 鄭舲 、 林偉信 、 王己由 ／台北報導 ／台北報導

監察委員陳師孟調查「前總統陳水扁被訴四大案」更換承審法官案，陳師孟昨舉行記者會指出，扁案中途換法官是受到人為干預，有損被告訴訟權益，要求司法院檢討改進，之所以未提彈劾，是陳水扁認為不需要；不過監委王美玉認為，本案3位法官有明顯違失，卻因超過時效無法追究責任，相當遺憾。

陳師孟與蔡崇義、高涌誠調查2008年北院將陳水扁「四大案」由原抽分的周占春合議庭併入蔡守訓合議庭的「吳淑珍等被訴貪污案」，造成各界質疑「中途換法官」、「大案併小案」及「專業庭併一般庭」等疑慮。

調查報告指出，北院審核小組違反相關程序規定召開併案協商會議，且審核小組召集人陳興邦還私下找周占春庭的法官何俏美談話，要求何俏美提簽呈，主動要求併案，否則可能將她調庭，導致何俏美當場哭泣。

陳師孟指出，相牽連案件的確可以併案審理，但前後兩庭的法官及審核小組都沒有提出併案的必要性，前案受命法官徐千惠甚至說「根本沒有併案必要」，且陳興邦的威脅是非常恣意的人為介入，因為陳興邦的人為干預，才造成併案結果。

對於外界質疑為何不提彈劾？蔡崇義說，提出彈劾也不見得會過；陳師孟則說，本案在去年12月25日就屆滿10年追究時效，因此沒有提彈劾，且他與陳水扁聯繫，詢問陳水扁是否需要他們「趕時效」提彈劾，陳一口就說「不需要」，因為除非找出背後真正黑手，否則找一位退休法官懲罰，對還扁公道也沒意義。

不過，王美玉強調，陳水扁有沒有貪汙是法官認定，跟程序是兩回事，既然調查報告認為對被告訴訟權益有傷害，沒有彈劾沒關係，也應該給被告救濟權益，根據刑事訴訟法建請檢察總長提非常上訴，但調查委員卻只說要「留歷史紀錄」，這樣很奇怪。

目前任高院法官的何俏美昨無法聯繫上，陳興邦法官前年9月已退休，不願回應此事。也有法官表示，何俏美當年對於台北地院內部司法行政事宜有她的看法，但這是屬於法院內部的行政溝通事宜，沒有影響扁案審理的法律程序正當性，監委重提11年前往事，恐「別有用心」。

(中國時報)