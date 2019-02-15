年改上路半年 18趴利息省50億

2019年02月15日 04:10 中國時報 崔慈悌 、 張理國 ／台北報導 ／台北報導

年金改革去年7月上路，銓敘部昨天首度公布調查，12萬多名兼領月退俸和18趴的公務員，在優存利息調整後的第1年半，平均每月退休所得仍有5萬3032元，110年優存利率歸零後平均每月降為4萬2811元，政府負擔優存利息去年度也減少逾50億元。

軍公教年金改革去年7月1日同步上路，考試院昨天召開院會，銓敘部在會中公布「年金改革方案實施後退休公務人員優惠存款影響情形」調查報告。

根據銓敘部的統計，年改新制上路前退休且領有優存利息的公務人員共有13萬3930人，其中12萬2744人有月退金兼領18趴，改革前平均每月優存利息為1萬2238元；支領一次退休金並領有18趴的則有1萬1186人，平均每月優存利息為2萬9436元。

(中國時報)