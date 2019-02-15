逼宮小英 獨派大老高俊明辭世

2019年02月15日 04:10 中國時報 崔慈悌 、 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

今年初登報要求蔡總統棄選2020年的獨派4大老之一高俊明牧師，14日傍晚辭世，享耆壽90歲，與高共同連署登報的前總統府資政吳澧培獲知後，感慨人生無常，未見到最後一面，蔡英文總統也表示哀慟與不捨，認為這是國家的損失。

高俊明畢業於台南神學院，1970年當選為基督長老教會總幹事，美麗島事件發生時，因為幫助施明德逃亡而被捕，最後以「共同藏匿叛徒」罪被判刑7年。

當年高俊明以牧師身分被捕，還引起梵諦岡關切，教宗若望保祿二世曾派特使去探監，陳水扁當選總統後，延攬高俊明為國策顧問，在民進黨內擁有崇高地位。

蔡英文競選總統時，同性婚姻議題吵得沸沸揚揚，高俊明2013年為此曾拜會時任立法院長的王金平，公開表態反對同性婚姻，強調一旦通過將導致家庭制度崩盤，國家走向滅亡，蔡英文總統上任後，為此婉拒出任總統府資政。

去年九合一選舉，民進黨大敗，身體已相當虛弱的高俊明擔憂台灣政局的未來，今年初與另三位獨派大老吳澧培、彭明敏與李遠哲共同登報呼籲蔡英文總統交出行政權、放棄連任，引發逼宮爭議。

對於高俊明的辭世，總統府透過發言人張惇涵表示，高從傳道的牧者，到挺身對抗戒嚴威權，一生所傳達的，不只是上帝的愛，是對土地的情，更是民主的光，「他一生勇敢的背影將永留後世心中，仿若荊棘焚而不燬」。

吳澧培則是難過的說「人生無常」，他日前到台南原想探望一下高俊明，但醫生囑付要儘量讓高安靜休息，所以他才沒去探視，不料卻見不到最後一面。

立法院長蘇嘉全晚間透過聲明表示，高是台灣民主化最關鍵的推手，他的過世令人哀痛。

(中國時報)