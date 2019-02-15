逃漏稅大稽查 娃娃機首納入

2019年02月15日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

未誠實報稅的夾娃娃機場主、台主要當心了！國稅局將營業稅選案查核作業列為2019年租稅公平重點工作項目，特別鎖定娃娃機、夜市、醫美、食品、月子中心等逃漏稅爭議最多的業別，加強查稅。其中，娃娃機店是首度納入重點選案查核範圍，如果經營娃娃機店的台主每月收入超過8萬，出租機台的場主月收入超過4萬，不繳稅，小心遭罰。

雖已退燒 仍近8000家

街頭巷尾林立娃娃機店，雖已出現退燒跡象，但依據財政部統計，至去年10月底全國登記有稅籍的娃娃機家數逼近8000家、達到7976家。為此，國稅局繼去年將娃娃機列為娛樂稅重點查稅項目後，今年更首度納入營業稅選案查稅重點項目。

財政部台北國稅局長許慈美表示，經營夾娃娃機，如同自動販賣機，及過去紅極一時的格子商店，娃娃機上裝置的計數器，便是計算經營娃娃機台主收入的依據之一。

出租經營 須繳營業稅

針對娃娃機大查稅，國稅局的查核對象分為兩大類，一是出租娃娃機給他人營業使用的場主，只要在每一縣市的月收入達到4萬元以上者便須繳稅；另承租娃娃機在各商圈經營的台主，在同一縣市娃娃機月銷售額達到8萬以上，也要繳交5％營業稅。許慈美說，若是單純出租店面，不用營業登記，但租出機台設備，便須有營業登記。

面對娃娃機店面林立，國稅局如何下手？許慈美不諱言，將以捉大為主。她透露，國稅局除了從實體店面稽察外，也會從生產、製造、進口等上游供應商，以及後續交易模式進行查核。

只是對於跨縣市經營娃娃機大戶，如果場主、台主在每一縣市月收入不超過4萬、8萬，便依規定是不用繳稅的，恐成為業者逃漏稅死角。

夜市醫美 也列查稅重點

除了娃娃機被列為今年維護租稅公平專案的重點選案查稅範圍，許慈美表示，包括夜市、醫美院所、月子中心、食品業等也是選案查核項目，另外，2016年起國稅局就將網路交易查核列入重點查核項目之一，今年也會繼續查核，包括境內與境外電商。

(中國時報)