嚴陳莉蓮挺納智捷 啟動新計畫
中國時報
黃琮淵／台北報導
接下嚴凱泰棒子，裕隆集團執行長嚴陳莉蓮首度站上第一線，昨日主持集團新春團拜，除強調會責無旁貸扛起集團所有責任與使命，也展現續挺納智捷的決心，啟動「八、四、三」計畫，2年內將發表8台新車，至於備受注目的電動車則於明年初上市。
裕隆集團昨日團拜，由嚴凱泰遺孀嚴陳莉蓮主持。嚴陳莉蓮說，嚴凱泰去年歲末離開，是很大的打擊，但謝謝員工依然堅守崗位，她會責無旁貸的扛起集團所有的責任與使命，希望能攜手為集團創下另一個高峰。
嚴陳莉蓮強調，裕隆有相當清楚的目標和方向，也會有新的態度和策略，未來各事業體都會有新的發展機會，當然也會面臨種種困難與挑戰，她也鼓勵所有員工發揮團隊精神，讓裕隆的輪子繼續穩健的前進。
嚴凱泰辭世後，各界關注持續燒錢的自主品牌納智捷會否繼續，先前裕隆已對納智捷增資60億元，以及辦理53億元無擔保公司債，展現全力支援納智捷所需產品、資金決心，而納智捷也在昨日公布未來發展策略。
納智捷總經理蔡文榮表示，新的「八、四、三」計畫包括「八大新物種」、「四大新營銷模式」和「三大CSR活動」，涵蓋新產品研發、行銷體驗服務與回饋社會等發展構面。
車款開發進度上，蔡文榮透露，已確定今年推出新物種車款「URX」，U代表多功能、R代表休閒、X代表無限應用場景，將是國產唯一提供全年齡、全家族與全功能的5+2七人座車款，滿足各種需求的乘座空間；至於明年則會發表兩款電動車及全新SUV。
此外，納智捷將全面翻新營銷模式，重新建構賞車、評價、購車的消費模式，最大差異是虛實結合，實體通路有體驗會館，虛擬通路有雲端體驗會館，另外也希望打入社區、增加銷售經紀人制，強化品牌力。
(中國時報)
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