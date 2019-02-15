情人節好日子 純網銀3強搶2趕送件

2019年02月15日 04:10 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

純網銀書面申請今（15）日截止，以中華電信為首的國家隊、LINE、樂天3組人馬都將競爭2張執照名額，在黃曆上14日是距離截止日最近的好日子，因此這3家純網銀都同樣選擇情人節，將申請書面資料送到金管會。

金管會表示，日前共有3家純網路銀行的發起人報送預定銀行名稱，包括「連線商業銀行」，也就是LINE Bank，發起人為台灣連線金融科技股份有限公司、台北富邦等，董事長為陳立人、總經理黃以孟；「將來商業銀行」（NEXT Bank），發起人為中華電信、兆豐商銀等，董座陳正然、副董劉奕成、總經理則是梅驊；「樂天國際商業銀行」發起人為日本樂天銀行株式會社、國票金，董事長簡明仁，日籍總座為佐伯和彥。

命理專家解析，14日就是距離交件大限最近的「黃道吉日」，適合開市、求財，3家純網銀不約而同都選在這天遞件，博個好彩頭，銀行局透露，搶頭香的是早上就送件的連線商業銀行，下午則是將來商業銀行和樂天國際商業銀行前來交件。

書面申請截止後，金管會組成9人審查會，由金管會主委指派代表5人，其餘4名委員將聘請外部專家、學者擔任，預計將於本年6月底前公布核准名單。

(中國時報)