新聞付費 台媒體人促立法跟進

2019年02月15日 04:10 中國時報 洪凱音 、 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

針對歐盟新版權法達成對網路平台業連結新聞內容收費共識，經濟部智慧財產局表示，目前沒有修法跟進打算。不過，從平面媒體轉戰網路公司主管認為，此最大意義是樹立新的著作權精神指標，台灣媒體應乘勝追擊，要求立委儘速立法，未來才能執行收費機制。

國內網路業者表示，新聞已從紙本、大螢幕，轉移到數位的場域，網路大咖免費使用新聞內容，以二次營運的方式，創造自己的收益，卻造成傳統媒體廣告價值下降，是非常不公平的。

從平面媒體轉戰網路公司主管表示，國際大型網路平台使用新聞內容，長期沒有建立付費機制，在平台充實自己的流量、做生意，卻讓傳統媒體廣告價值下降，讓媒體處於營運不健康的狀態下，包括人事精簡、裁員、新聞品質下降，對社會整體利益、公眾利益皆造成傷害，歐盟最新判斷，台灣社會應該給予正視。

網路公司主管認為，台灣媒體除乘勝追擊外，可以集結輿論力量、甚至辦研討會要求立法，才能確實執行收費機制。

(中國時報)