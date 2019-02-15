成長趨零 經部分散市場救出口

2019年02月15日 04:10 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

今年官方預測台灣出口成長幾近於0，讓人為台灣前景捏把冷汗。工研院警告，別以為美中貿易戰有緩和跡象，後續還有美中科技戰「正要上場」，衝擊出口，政府必須強化內需，輔助台商轉移大陸生產基地。經濟部回應，將從「分散市場」拓廣出口。

主計總處日前將今年台灣經濟成長率下修0.14個百分點，出口成長更預估僅年增0.19％，民間消費也下調0.05個百分點，等於出口不好，內需也無力。工研院產科國際所副組長陳志強對此指出，這波景氣不好，不獨台灣，日本、歐洲等先進國家也都出現明顯成長趨緩訊號。

他說，台灣是出口導向國家，去年下半年美中貿易戰開打，還好有廠商提前備貨效應支撐，但到去年11月我國外銷訂單就開始出現不行徵兆。

令人堪憂的是，過去支撐我電子業的國際手機品牌表現疲弱下，陳志強說，他看不到有可以替代成長的新興應用出現，不管是熱門的5G、AI服務產業都不會在今年就發生。「沒有一個可以樂觀的期待！」

而陸美貿易的關稅開打，雖然現在看起來有轉圜空間，但陳強調：「不能太樂觀。」，因為美國真正目標並不是在貿易這塊，而是瞄準中國製造2025。

對此，國貿局指出，今年出口市場會走分散策略，光是非洲今年就有3個參訪團、2個到中南美、6個推廣活動到中東、7團去歐洲，120項新南向推廣活動。服務產業除傳統企業，智慧機械、生技、綠能、農業等都是重點。

(中國時報)