解蛋荒 下周進口140萬顆應急

雞蛋缺口難填，農委會將擴大南蛋北送調度，下周也將進口140萬顆應急雞蛋。（本報資料照片）

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中國時報
游昇俯／台北報導

農曆年過後，雞蛋供應缺口未減，開市產地價格更漲回每台斤36.5元。農委會主委陳吉仲昨（14）日表示，針對雞蛋短缺，目前向加工業者及中南部每天調度40萬顆（2000箱），以供應大台北地區消費者需求，下周調度將增加至80萬顆，且23日起將由貿易業者由美、日進口140萬顆雞蛋，來補足短期缺口需求。

南蛋北送調度擴大

陳吉仲表示，目前雞蛋缺口每天約2000箱（每箱約200顆，40萬顆）至5000箱（100萬顆）之間，故透過減少加工使用，請加工業者提供庫存雞蛋，並從中南部調度，以供應大台北地區消費者及小吃店使用的需求，現在每天調派40萬顆，下周將增加至80萬顆。

陳吉仲說，目前先由加工業者調度冷藏雞蛋供應消費者購買，本月23、24、27日將再由貿易商從美國、日本進口7個貨櫃，共140萬顆雞蛋，補還加工業者，農委會將協助中間價差及可能的耗損。

農委會補價差與耗損

他指出，進口雞蛋加上關稅，每台斤價格約55至65元不等，較國內雞蛋價格高，但因進口蛋主要供應加工業使用，不是直接給消費者購買，不影響市場價格。

陳吉仲並表示，蛋雞業一月已有100萬隻以上蛋雞加入，但因過年期間部分雞農執行換羽，預估3月底生產才會回到每天10萬5000箱，目前透過調度以供應大台北地區，花東地區若短缺，也可配合調度，預計調度將持續到進口雞蛋補足缺口，才會停止。

(中國時報)

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