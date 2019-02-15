非親屬活體換腎上路
衛生福利部昨天發布「活體腎臟交換捐贈移植手術管理辦法」，即日起施行非親屬間的合適腎臟捐贈者，經過2次器官移植醫學倫理委員會審查通過，即可進行「一腎換一賢」的移植，可望嘉惠更多腎臟移植等待者。
此外，已經上路的「人體器官移植分配及管理辦法」，讓可以進行器官移植的愛滋患者再有互捐器官的機會，成為全亞洲首先開放愛滋感染者互捐器官的國家，目前已經完成2例，另有6名愛滋病患等候肝、腎與眼角膜移植。
去年國內等待腎臟移植人數為7460人，只是大體腎臟捐贈移植181例，親屬間活體腎臟捐贈移植163例，合計344例，其中活體腎臟捐贈移植比例雖逐年提高，仍有數千人向隅。
負責「一腎換一腎」配對的器捐登錄中心執行長江仰仁表示，受到民智影響，一腎換一腎的推行效果不會立竿見影，但因供需差太大，仍有推動的必要。
「國人較會計較！」江仰仁說，在不認識病人、對方醫師，如何取得信任？這牽涉整體國人性格問題，因此推行初期只有5％至10％的捐贈提升率，除非國人打破傳統思維、建立互信，才能擴大捐贈數字。
「一腎換一腎」至少提供親屬配對不合的換腎者另一個機會，衛福部醫事司長石崇良指出，以往依據人體器官移植條例第八條規定「受移植者必須是捐贈者五親等以內之血親或配偶」；現在另有「一腎換一腎」辦法，開放親屬配對不合者，得於2組以上待移植者的配偶及五親等之血親範圍內進行組間器官互相配對、捐贈。
石崇良強調，需要經過2次醫院內醫學倫理委員會進行審查，讓活體移植更為嚴謹。新制上路後，病人可在原醫院經過第一次醫院倫理委員會審查後，在器捐中心平台登錄、進行交叉配對，如果比對成功，再經移植開刀醫院倫理委員會確認及衛福部審查，即可約定同日開刀時間。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。