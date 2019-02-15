廚餘養豬未爆彈 還有200多家

2019年02月15日 04:10 中國時報 游昇俯 ／台北報導 ／台北報導

防堵非洲豬瘟疫情，廚餘養豬亟待轉型，農委會主委陳吉仲昨（14）日表示，國內廚餘養豬場未向環保單位申請檢核，亦未改用飼料的原有582場，其中300多家已申請退場，另200多家鼓勵其轉用飼料，否則環保單位單位與農政單位將依「廢清法」稽查。

為防堵非洲豬瘟疫情，農委會提高旅客自疫區違規攜帶豬肉品入境罰鍰至20萬元，並從1月25日起，針對外籍旅客遭罰無法當場繳清罰款，即當場拒絕其入境；在國內防疫工作上，則要求廚餘養豬場須於1月31日前向環保單位申請廚餘再利用檢核，否則便須轉用飼料或退場。

然而，農曆年後統計，全國廚餘養豬場共1930場，有736場已完成檢核登記，612場轉用飼料，但仍有582場未表態，既未申請檢核，亦未轉用飼料。

非洲豬瘟中央災害應變中心指揮官、農委會主委陳吉仲昨日表示，736場通過檢核養豬場，因有依規定蒸煮廚餘，防疫上沒問題，600多場轉用飼料，也沒有問題，未申請檢核的500多家有300多家已申請退場，另200多家希望能鼓勵其轉用飼料，以將國內防疫風險降到最低。

陳吉仲指出，未申請檢核的500多家廚餘養豬場，環保單位與農政單位將依「廢棄物清理法」進行稽查，並且，因依「畜牧法」規定，畜牧場必須要有登記證，沒有畜牧場登記的牧場也希望它能退場。

因通過檢核的700多家廚餘養豬場，皆屬於規模較大的養豬場，陳吉仲認為，通過檢核代表已依規定蒸煮廚餘，廚餘養豬轉型工作已經獲得落實。

(中國時報)