軍費生月津貼1.5萬 領交大文憑

2019年02月15日 04:10 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

交通大學與國防大學理工學院合作招生起跑！交通大學14日發布新聞稿，108學年度預計合作招生285人，其中軍費生每月有津貼新台幣1.5萬元。這批學生畢業時領的是交大學士學位證書。

去年3月國防部長嚴德發在立法院提及兩校共同招生，引發外界爭議，因為兩校入學門檻差很多。雖然交大學生一面倒反對，但交大校務會議強勢通過。教育部之後補充，該名額將由國防大學外加，不占交大現有招生名額。

交大14日表示，預計108學年度招收系統工程與科技學士學位學程學士班學生，由國防大學提供完整軍事教育，交大教授專業學科知識，以培養高素質軍官幹部，16日、17日舉行招生說明會。

交大校長張懋中表示，美國研究型大學著重衛生健康和國防科技研究，國防研發是促成國家先進研究發展的最大動力之一。交通大學與國防大學理工學院合作，將能提高學子從事國防科技研發意願，由交大強化學生的專業知識，國防大學把關軍事教育基礎，共同提升國防科技及相關人才競爭力。

學士班採不分組招生，僅區分軍費生、自費生及中科院與台船公司代訓生，總名額285人。軍費生入學費用由國防部負擔，就學期間每月津貼1萬5515元，畢業後須任官服役10年；代訓生入學費用由中科院和台船負擔，就學期間每月津貼1萬5000元，畢業後須至簽約單位服務至少8年；自費生以國立大學標準收費。

入學後第一學期不分組修課，第二學期從學程六大學組：電機組、資工組、環資組、動力組、機航組、化材組選定主修組別；第三學期開始前完成各組選擇專長領域作業，以符合國軍任官任職及兵科專長要求。

交大表示，軍費生畢業後可投身國防單位，如分發至部隊、廠庫、學校或中央單位，若在小島從事軍事工作，畢業後即是少尉，起薪約4萬8990元；代訓生可至軍民科技單位任職，中科院起薪約4萬6000元，台船起薪約4萬元。

(中國時報)