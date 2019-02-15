陸美貿易免戰牌 傳加掛60天

2019年02月15日 04:10 中國時報 張國威╱綜合報導

陸美貿易高級別磋商昨日上午在北京釣魚台國賓館芳華苑展開第3輪貿易談判。由於此前雙方釋出善意動作頻頻，美國總統川普昨樂觀表示，「會談進展非常順利」；更重要的是，有外媒披露，川普因此正考慮將3月1日的貿易休兵大限展延60天，以利促成協議。

習將會見美方談判大將

昨日會談前，大陸國務院副總理劉鶴在大廳迎接出席談判的美國貿易代表萊海澤及美國財政部長穆努欽，3人之後輪流「居中」給現場記者拍照，並在簡短開幕式後，正式展開一連兩天的新一輪陸美經貿高級別磋商。

此次第3輪高級別談判，是繼1月30、31日在美國華盛頓舉行第2輪貿易談判後再度會談，希望能協商出一份貿易協議的總體框架，力爭在美國總統川普早前定下「休戰90天」的限期，即3月1日之前達成協議。而美國副貿易代表格瑞斯日前已率先在北京與陸方召開副部級工作會議。

川普當地時間13日在白宮表示：「我的政府如今有大批人馬在中國，都是很有才幹的人，正和中國談判協議。會談進展非常順利。我們要看結果如何，但我想進展非常順利。他們對我們展現很大尊重。」穆努欽昨在北京談及會談進展時告訴媒體：「到目前為止，一切都很順利。」

值得一提的是，美媒引述知情人士的話透露，川普因此正考慮將3月1日的貿易休兵大限展延60天，以利促成協議；香港《南華早報》也披露，大陸國家主席習近平15日將會見萊海澤及穆努欽等一行人。

白宮發言人桑德斯13日也指出，川普與習近平可望在3月會面，而佛羅里達州的海湖莊園（Mar-a-Lago）是個好地點，「最後還是要川普總統與習主席面對面坐下來，做出決斷達成最後協議，因為最後只有他們兩個人能夠拍板定案」。

川普止戰為連任做準備

美媒認為，川普全力促成陸美達成貿易協議，是因川普要開始為2020年競選連任做準備。川普任內實施的減稅與相關鬆綁，雖造就美國經濟成長和就業，然而一些曾為川普發動貿易戰而歡呼的鷹派人士，已開始擔心川普可能最終無法充分履行原先要改寫美陸貿易狀況的承諾。

(中國時報)