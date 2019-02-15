截堵5G陸資 川普擬頒不點名禁令

2019年02月15日 04:10 中國時報 許昌平 、 朱真楷 ／綜合報導 ／綜合報導

美國截堵華為的動作再傳新發展。在外界傳出美國總統川普準備簽署一項新的禁制華為的行政命令之後，據《紐約時報》報導，該項行政命令將「敵對勢力」為由，以不點名華為、中興通訊的方式阻截陸資企業進入美國的5G市場，分析人士指出。由於目前陸美貿易談判正在進行，美國希望在貿易談判完成後再公布此一命令，而「不點名」方式則有利於美方將貿易戰與圍堵華為脫鉤處理。

上述這項行政命令主要是要禁止美國電訊公司在建造5G網路時使用大陸設備，以阻止華為等大陸電信設備公司進入美國第五代無線網路(5G)市場。

不過，有美國官員說，川普總統已聽取有關此擬議禁令的會報，禁令很可能在未來幾天發布，但為減少來自陸方反應，川普將取消公開簽字儀式。

美方政府官員和行業人士預期這項行政命令將於本月宣布，時間會是在25日於巴塞隆納舉行的「世界移動通訊大會」(MWC)之前，以引起國際對大陸電訊裝備風險的關注。

美官員強調，該行政命令及政府對華為的擔憂與貿易談判無關。禁令沒有直接點名華為及中興等通訊企業，因為如果只封鎖華為的話，會導致資金、人員和技術轉移到另一家大陸公司去。

此外，美國副總統彭斯本周也與波蘭總統杜達會面，讚揚波蘭「致力保護電訊業免受中國傷害」。大陸駐波蘭大使館回應，美方個別人士挑撥他國與大陸的關係，並以「莫須有」罪名抹黑與打壓陸企，非常荒唐且不道德。

《南華早報》指出，將出席2月15至17日慕尼黑安全會議的中央外事辦主任楊潔篪，可望在會中，試圖減緩西方國家對大陸威脅網路安全的憂慮。

(中國時報)