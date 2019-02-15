台灣產業鏈獲喘息重整

2019年02月15日 04:10 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

陸美貿易戰休兵期可能延長，工商協進會理事長林伯豐認為，延長對短期是好事，除了產業鏈有充分時間重整，匯率穩定下，台灣股價相對也會上漲，但長期來看，將牽涉許多其他層面，特別是匯率問題不容易解決。另針對貿易戰恐讓大陸掀倒閉潮，林伯豐說，若房地產能夠維持住，應該就會穩。

工商協進會昨（14）日舉辦公亮紀念講座–「2019全球經濟展望」，邀請日本三井住友銀行首席經濟學家西岡純子發表專題演講。林伯豐會後受訪表示，陸美貿易戰休兵期延長，以短期來說有好處，第一，貿易現狀暫時維持；第二，產業鏈重整時間比較充分；第三，對於幣值穩定有作用，這樣台灣股價也會上漲。但是長期來看，貿易對抗不只關於貿易，更牽涉智慧財產權、科技問題，甚至美元、人民幣匯率問題，一時半刻不容易解決。

(中國時報)