陸1月外貿回溫 貿戰衝擊美占比劇減
大陸海關總署14日公布2019年1月進出口統計，陸美貿易總值為3158.2億元（人民幣，下同）、年減10.1％，占大陸外貿總值比重也從去年同期14％大降至11.6％；反觀對歐盟外貿1月年增17.6％；對東協、日本也各增7.8％、6.5％，顯示大陸或有減少對美單一市場依賴考量，但也難掩陸美貿易戰的劇烈衝擊。此外，大陸自美國進口也大減41.2％。
大陸1月進出口表現優於市場預期，以人民幣計價來看，整體貿易進出口總值達到2.73兆元，成長率也從去年12月衰退1.2％局勢止跌回升，創下年增8.7％；如改按美元計價，1月總值則為3959.8億美元、年增率4％。
進一步觀察大陸1月出口、進口表現的話，其中單月出口總額為1.5兆元、年增13.9％；進口則為1.23兆元、增長2.9％。進出口抵銷後整體為順差2711.6億元、擴大1.1倍。
雖然外界看好陸美貿易戰可望順利落幕，但由於貿易戰負面因素幾乎貫穿去年全年、影響深遠，加上美國啟動對大陸部分產品採報復性關稅，讓大陸進出口數據從2018下半年明顯波動，去年12月貿易總額甚至出現負成長。
這自然帶動位居核心的陸美貿易數據，尤其最新公布的1月統計更是明顯。陸美單月貿易額減至3158.2億元、減幅達10.1％，尤其美國與大陸的交易占整體占比，更從去年同期14％下滑至11.6％、落差甚大。
反觀對包含歐盟、日本與東協等國的貿易則呈持續成長格局。1月陸歐貿易總值4448.4億元、增長17.6％，占外貿整體比重的16.3％；對東協1月金額的3566億元也推升成長7.8％。另對日本單月貿易總值也來到1853.4億元、增長6.5％。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。