陸1月外貿回溫 貿戰衝擊美占比劇減

2019年02月15日 04:10 中國時報 吳泓勳 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸海關總署14日公布2019年1月進出口統計，陸美貿易總值為3158.2億元（人民幣，下同）、年減10.1％，占大陸外貿總值比重也從去年同期14％大降至11.6％；反觀對歐盟外貿1月年增17.6％；對東協、日本也各增7.8％、6.5％，顯示大陸或有減少對美單一市場依賴考量，但也難掩陸美貿易戰的劇烈衝擊。此外，大陸自美國進口也大減41.2％。

大陸1月進出口表現優於市場預期，以人民幣計價來看，整體貿易進出口總值達到2.73兆元，成長率也從去年12月衰退1.2％局勢止跌回升，創下年增8.7％；如改按美元計價，1月總值則為3959.8億美元、年增率4％。

進一步觀察大陸1月出口、進口表現的話，其中單月出口總額為1.5兆元、年增13.9％；進口則為1.23兆元、增長2.9％。進出口抵銷後整體為順差2711.6億元、擴大1.1倍。

雖然外界看好陸美貿易戰可望順利落幕，但由於貿易戰負面因素幾乎貫穿去年全年、影響深遠，加上美國啟動對大陸部分產品採報復性關稅，讓大陸進出口數據從2018下半年明顯波動，去年12月貿易總額甚至出現負成長。

這自然帶動位居核心的陸美貿易數據，尤其最新公布的1月統計更是明顯。陸美單月貿易額減至3158.2億元、減幅達10.1％，尤其美國與大陸的交易占整體占比，更從去年同期14％下滑至11.6％、落差甚大。

反觀對包含歐盟、日本與東協等國的貿易則呈持續成長格局。1月陸歐貿易總值4448.4億元、增長17.6％，占外貿整體比重的16.3％；對東協1月金額的3566億元也推升成長7.8％。另對日本單月貿易總值也來到1853.4億元、增長6.5％。

(中國時報)