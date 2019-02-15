2019年02月15日 04:10 中國時報 張國威 ╱綜合報導 ╱綜合報導

陸美第3輪貿易談判順利進行，大陸官媒《環球時報》昨發表社評指出，陸美貿易磋商顯然在走進後期，美國方面從領導人表態到市場反應，都展現對雙方在朝著達成協定的終點不斷接近的樂觀。這種樂觀似乎超過北京方面對前景的預期。儘管貿易戰本身不太可能長期、無限地惡化下去，但通過一個全面協議根本性消除彼此糾紛的可能性也很小，陸方仍須以平常心看待。

文章指出，美方高層表態常飄忽不定，但近一段時間以來的表態形成引導美國輿論和市場方向感越來越明確，它們帶來了政治好處，也形成了相應的政治約束。漸漸地，美方若從這種積極樂觀脫軌，另置陸美貿易戰升級的新方向，這勢必意味著越來越大的政治代價。

報導稱，一些美國精英主張更狠一點，力爭美國單贏，讓陸美協定變成攔阻大陸崛起的堤壩。但陸方相信川普總統比他們聰明得多，這位商人出身的總統懂得貿易的真諦是雙贏，分得清談判手腕與最終協定是不同的兩個東西，多強勢的談判者最終都要「見好就收」。貿易戰不是真的戰爭，二者的基本邏輯南轅北轍。

報導說，陸方態度總的來說較穩定，一方面以健康心態面對貿易摩擦，以改革開放為基本座標，以高質量發展經濟為本，盡量與美方要求相向而行；另一方面堅守經濟主權和國家安全底線，絕不向損害根本利益讓步。

(中國時報)