美國華為願客製 以符各國資安要求

2019年02月15日 04:10 中國時報 許昌平 ／綜合報導 ／綜合報導

對於美國官員近日相繼在東歐國家發表對華為安全疑慮的警告，華為輪值主席徐直軍表示，美國務卿蓬佩奧就使用華為設備向東歐國家發出的警告，是美國動用政府機器對付一家弱小公司的最新例證。

華為三位輪值主席之一的徐直軍質疑華盛頓方面的動機，他表示，「美國真的是在考慮網路安全並保護其他國家公民的隱私，還是有其他動機？有人說，因為這些國家使用華為設備，而令美國方面更難獲得它們的資料。」批評蓬佩奧此舉正是美國政府對華為有系統的地緣政治行動的又一例證。

徐直軍表示，華為正花費20億美元更新電信系統編碼，以便使它們更為清楚、易讀，符合英國當局的要求。並有助於華為更好地與現行標準保持一致，為未來的產品線提供支持。

英國監管機構曾要求華為重寫其在電信產品中使用的編碼，以便令它們更為清楚、易讀。華為最初拒絕了這一要求，但徐直軍表示，他現在將指導重寫電信系統編碼。

徐直軍表示，大陸和歐洲一直在合作，努力為5G和未來移動通信技術制定統一的全球標準，以降低整體成本，提高該行業所有參與者的投資回報率。但現在一些政客卻將5G和網路安全轉變為政治或意識型態的討論，他相信這是不可持續的。

華為美國分公司的資安長柏迪14日也表示，願配合各國對資安的額外要求，包括測試所有供應商產品的原始程式，以確保華為公司不在全球5G技術競賽的中東歐戰場缺席。

(中國時報)