美空軍前情報官當伊朗間諜

2019年02月15日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

美國司法部13日發布聲明稱，前美國空軍女情報官莫妮卡．威特（Monica Witt）遭控為伊朗從事間諜活動，並出賣美方機密，包括洩露美方情報人員身分。另有4名與伊朗政府有聯繫的駭客，則利用威特提供的情資，企圖在其前同僚電腦上安裝間諜軟體，鎖定美方情報人員發動網攻。

協助伊鎖定自己前同僚

39歲的威特和4名伊朗人被華盛頓特區聯邦大陪審團起訴，美國司法部已對同案5人發出逮捕令。司法部聲明稱，威特向德黑蘭方面洩露美方「極機密情報蒐集計畫」，以及1名美國情報人員身分，並協助伊朗情報機構鎖定自己的前同僚。

美國司法部助理部長德默斯說：「此案凸顯出我國情報人員所面對的危險，以及我國的敵人會不遺餘力找出他們和揭露他們，而且在少數罕見案例中，最終讓他們背叛他們宣誓要保護的國家。」

赴伊參加會議 信念逆轉

威特於1997至2008年在美國空軍服役，擔任過情報專家和空軍特別調查辦公室的特工，擁有高級別的安全許可，並被派往海外從事反間諜機密任務。之後她仍以約聘人員身分在五角大廈工作了2年多。據稱，她於2013年叛逃至伊朗。

根據起訴書，威特曾在與吸收她工作的伊朗人員通信時揚言或許會效仿美國國安局（NSA）前雇員史諾登，將所知的美國情報活動公諸於世。她還寫道，自己也可以偷偷摸摸溜進俄羅斯，與爆料網站「維基解密」搭上線。

威特於2012年和13年兩度赴德黑蘭，參加伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）資助的「新視野」（New Horizon）組織舉辦的會議，其政治信念隨之逆轉，開始把美方情報活動資料交給伊。伊朗提供威特住房和電腦設備，她則利用自己了解和曾合作過的美方人員情資，設計了針對這些美國特工的「追蹤包」（target packages）。

駭入8名美特工電腦網路

而同案4名伊朗人遭控在2014年和15年為IRGC策劃一場駭客行動，他們使用惡意程式及其他網路攻擊工具，鎖定至少8名與威特有過接觸或合作的美國特工，企圖侵入他們的電腦網路。

同時，美國財政部也宣布制裁「新視野」和另一伊朗實體Net Peygard Samavat公司，以及6名涉嫌侵入美國人員電腦的個人。「新視野」被指是IRGC旗下精銳「聖城旅」的掩護機構，其舉辦的會議通常含有「反西方」論調，並宣揚「反猶太主義和否認大屠殺的陰謀論」。

(中國時報)