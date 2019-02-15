韓日今磋商朝鮮半島局勢

2019年02月15日 04:10 中國時報 黃菁菁 ／東京14日電 ／東京14日電

日韓口水戰愈打愈激烈，南韓國務總理李洛淵14日痛批，「日本一些政客和前外交官為了迎合國內厭韓氛圍，做出違背信賴關係的言行。這有損兩國政治、外交互信。」他要求日本政界慎重應對。南韓外交部14日宣布，南韓外長康京和15日將與日本外相河野太郎在德國慕尼黑會面，可能針對雙方爭議和朝鮮半島局勢進行磋商。

南韓民調顯示，李洛淵是下屆總統選舉最熱門人選。他曾任南韓報紙駐東京特派記者以及韓日議員聯盟副會長，被視為南韓少數的知日派政治家，目前正在彙整二戰時被日本企業徵用勞工案的應對措施。

李洛淵13日在首爾與日韓議員聯盟會長額賀福志郎會談時，額賀向李抗議南韓國會議長文喜相要求日皇向慰安婦謝罪的發言。額賀提及1965年日韓請求權問題，「這是國與國間的約定，不是該遵守嗎？」、「要終結日韓徵用工判決的爭議不是應該在聯合國國際法院(ICJ)上解決嗎？」

李洛淵反駁，「這是個人與企業間的問題，為何要上國際法院呢？」南韓最高法院去年10月勒令日企新日鐵住金（原新日本製鐵）須賠償2戰時強徵的4名南韓勞工每人1億韓元，創下先例。11月，南韓最高法院又勒令三菱重工須賠償前徵用工和前女子勤勞挺身隊員。

新日鐵案原告律師14日表示，新日鐵住金若再不出面協商，2月底前將出售其在南韓被扣押的資產。日本政府則警告，日本企業若有實質損失，將採取對抗措施。日本主張，有關請求權問題在1965年簽署的《日韓請求權協定》已獲完全且最終解決，除了向韓方提強烈抗議，還要求日企不予回應。日媒稱，日本所謂的對抗措施，可能包括上調南韓進口商品關稅、召回日本駐韓大使等。

在南韓有關請求權訴訟達15件，約70家日企在南韓的資產受到威脅，也可能影響日商對南韓投資意願。日韓政府強硬對立，兩國關係可能更惡化。

(中國時報)