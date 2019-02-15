伊斯蘭革命衛隊遇恐攻 41死
伊朗東南部錫斯坦-俾路支斯坦省13日晚間發生伊斯蘭革命衛隊與平民遭汽車自殺炸彈攻擊，造成逾41人死亡。伊朗外長扎里夫表示，事件與在華沙舉行的中東問題國際會議開幕同一天發生絕非巧合，暗示美是幕後凶手。
伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）報導，靠近與巴基斯坦接壤的邊境，在連接錫斯坦-俾路支斯坦省省會扎黑丹與哈什市的道路上，一輛滿載爆炸物的轎車接近伊朗伊斯蘭革命衛隊士兵乘坐的大巴士後突然爆炸，造成重大人員傷亡，現場血跡斑斑，碎片四散。
IRNA稱，這是一起恐怖攻擊。伊朗遜尼派武裝組織「正義軍」（Jaish al-Adl）已聲稱這件事是他們幹的。該組織成立於2012年，盤踞在錫斯坦-俾路支斯坦省，並長期在巴基斯坦自由行動。伊朗當局視其為恐怖組織，一直懷疑沙國背地裡提供支持。
伊朗外交部長扎里夫事發後第一時間在社群網站發文稱，「華沙鬧劇」開始當天，伊朗就遭遇恐怖攻擊，「這不是巧合。尤其是事件發生在一群恐怖分子正在華沙歡呼雀躍、透過推特來鼓勵這次襲擊的時候。美國似乎總在做錯誤的選擇，卻期待不一樣的結果」。扎里夫所謂的鬧劇是指美國主導在波蘭首都華沙召開的中東問題部長級會議，有60個國家的外長和高官與會。
分析人士指出，美國推動會議的初衷是促成反伊朗國際聯盟。伊朗此前已對此會議召開表示強烈不滿。伊朗外交部官員表示，波蘭決定主辦這次會議是針對伊朗的「敵意行動」，可能招致伊方報復。
(中國時報)
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