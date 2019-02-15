伊朗武器先進 運油咽喉受威脅
美國有線電視新聞網（CNN）14日報導，美軍中央司令部海軍司令馬洛伊中將表示，伊朗擁有持續精進而具危險性的飛彈、水雷與無人艦艇，對世界至關重要的中東運油咽喉，如波斯灣出海口荷姆茲海峽，形成嚴重威脅。
馬洛伊在巴林受訪時稱，伊朗的巡弋飛彈、彈道飛彈以及無人艦艇性能持續強化，「我們認為這些東西顯露攻擊性，本質上來說也是影響區域穩定的負面因素」。
伊朗的無人艦艇可安裝炸彈，用來攻擊敵方艦艇。伊朗支持的葉門什葉派叛軍「青年運動」（Houthi）近年數度用它炸毀沙烏地阿拉伯船艦，美國官員開始對此提高警覺。
一名美國國防官員告訴CNN，伊朗可能擁有先進的聲響與磁性水雷，對海上交通造成重大風險。此外，伊朗向俄羅斯購買的S-300防空飛彈系統，盡管據美國評估還在剛部署的初期階段，但恐怕在未來5年內，會大幅改變美國軍艦在中東波斯灣航道巡弋的方式。
連接波斯灣和阿拉伯海的荷姆茲海峽，被視為「全世界最重要的石油運輸咽喉」，在海峽最狹窄處，寬度僅約30英里（約48公里），這條水道可說是在伊朗控制之下。全球有20％的原油途經此地。
馬洛伊中將指出，伊朗懷抱主宰中東的野心，一直透過荷姆茲海峽走私武器與物資到中東各地，大打代理人戰爭。雖然美軍避免與伊朗直接衝突，而是依賴經濟與外交施壓，但消息人士指出，與川普總統關係甚佳的國安顧問波頓態度更加「尖銳」，並有在波斯灣地區採取軍事行動的「傾向」。
馬洛伊中將坦承，現在伊朗行動已有所收斂，小心翼翼不至於踩過紅線。他也強調，對美軍與盟邦的軍力有信心，目前能應對伊朗的任何威脅。
(中國時報)
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