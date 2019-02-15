美議員提案 強化與日韓合作

2019年02月15日 04:10 中國時報 黃菁菁 ／東京14日電 ／東京14日電

日韓關係緊繃，美國擔憂美日韓三角關係失衡，美國國會7名超黨派議員12日向參眾兩院提出強化日韓合作及呼籲促進美日韓3國合作的決議案。美方認為，川金二會2月底將召開，在因應北韓核武問題等區域性威脅上，不能因日韓不睦而破壞了3國的團結，日韓應建立具建設性且前瞻性的關係。

該決議案指出，「具建設性且前瞻性的日韓關係對美國的外交、經濟、安全面的利益，以及支撐和平穩定的印度太平洋地區的繁榮是很重要的。」

美國民主黨籍聯邦眾議員薛曼（Brad Sherman) 表示，「美日韓同盟關係是東北亞安全保障基礎，盼此決議能向日韓友人發出強有力的訊息。為了致力解決我們所面臨共通的安全威脅課題，不能讓歷史阻礙我們的合作。」他高分貝籲日韓早日改善關係。

2015年日韓針對慰安婦問題達成協議，當時美國歐巴馬政府希望日韓早日消除在歷史問題上的糾葛而居中協調，才得以實現和解，沒想到短短幾年南韓即推翻協議。美國政府對南韓逐漸向北韓傾斜也感到憂心。

美國總統川普與北韓領導人金正恩即將於2月底舉行第2次峰會，日韓這兩個美國的同盟國卻激烈對立，甚至在軍事防衛問題上屢生事端。美國原寄望美日韓3方合作共同因應北韓核武的威脅和中國的軍事崛起，日韓若持續對立則可能瓦解3方的合作，對美國的北韓政策、在亞洲的布局都會造成影響，也可能對東亞地區的和平與穩定構成威脅。

(中國時報)