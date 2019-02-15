開鍘色法官 職務法庭判免職

2019年02月15日 04:10 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

前台北高等行政法院法官陳鴻斌對女助理性騷擾案，司法院職務法庭原判他免除法官職務，他辦理退休後提再審，竟獲改判罰款1年月俸，讓蔡英文總統也看不下去。監察院罕見為此，提再審之訴，職務法庭昨判決免除陳的法官職務，可轉任法官以外其他職務。

退休金重算 月領差一半

不過，陳鴻斌已退休，若以法官身分計算可月領近18萬元，未來將以非法官身分重計，僅月領8萬多元，差距很大。職務法庭書記官長林玉苹表示，將把該判決寄給台北高等行政法院，進行後續人事作業。

陳鴻斌2012年起在他辦公室內，多次要求陳姓女助理與他握手或擁抱，陳還約她外出，並在車內強吻遭拒，她被騷擾2年並在臉書抒發心情，經其他助理向法院反應，但院方自律委員會調查後，僅建議警告處分，後來遭批評後才送交法官評鑑。

法評會將陳移送監院通過彈劾，職務法庭審理時，他否認性騷擾，辯稱兩情相悅，2016年職務法庭判決免去他的法官職務，陳被降為司法事務官。

隔年，陳辦理退休，以職務法庭法官黃國忠任司法院行政廳長卻未迴避為理由，聲請再審，竟獲改輕判罰款1年薪水216萬元，引發法界齊聲撻伐，蔡英文總統在臉書發文對性平之路的感慨，要求加強司法改革的力道，司法院也對職務法庭進行改革，加入外部的參審員。

輕判惹議 促成法庭改革

監院更以未依法讓公懲會委員長石木欽任職務法庭審判長為由聲請再審，職務法庭受理後，由法官協會理事長、最高行政法院法官張國勳承審，石木欽任審判長。

合議庭認為，監院聲請有理由，且當初讓陳獲得再審是錯的，也因此廢棄罰款的處分，回復原判決，判決免除法官職務。

另陳鴻斌就原判決所提的3點再審主張皆無理由，所以駁回陳所提的再審自訴。

(中國時報)