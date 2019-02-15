仗勢玩法 陳鴻斌還是栽了

2019年02月15日 04:10 中國時報 林偉信

去年3月8日婦女節，司法院職務法庭將陳鴻斌改輕判後，監察院提再審翻案，陳鴻斌更展現厚實的法學底子，頻頻寫狀子向職務法庭共聲請5次再審及法官迴避，甚至還向大法官會議聲請釋憲「告狀」，但事實勝於雄辯，聲請全被打了回票，還是沒了法官工作。

針對監院所提的再審案，陳鴻斌聲請法官迴避，他認為審判長石木欽宣判後隔天，向媒體公開表示他所提的原再審之訴職務法庭審判長違法，稱「法官法明文規定是由我擔任審判長」等語。

他主張石木欽對媒體的發言是未審先判，客觀上已足疑其為不公平審判者，已構成法官迴避的原因事實，職務法庭審理後認為，依媒體報導，石木欽是在原再審宣判後，回應媒體提問所為的發言，且是依據事實陳述，沒有任何偏頗之虞，裁定駁回，顯然陳鴻斌藉題發揮的理由，未獲青睞。

陳聲請釋憲，遭大法官會議決議不受理。之後，陳又對石木欽任職務法庭審判長訴訟指揮屢屢挑麻煩，以石木欽向職務法庭全體法官公開心證、違反直接審理及審判獨立為由，連續提出法官迴避聲請及再審，職務法庭審理後均駁回。

法界表示，當初陳鴻斌獲再審翻案已是「非常神奇的事」，此次職務法庭判決已把相關法律爭議清楚說明，陳鴻斌雖有權提再審，但獲准機會應比登天還難。

(中國時報)