兒遭奪命 父要殺人魔靈堂下跪

2019年02月15日 04:10 中國時報 馮惠宜 、 周毓翔 ／綜合報導 ／綜合報導

21歲彭姓男大生，2月2日遭酒駕男子撞死，家屬14日為他舉辦告別式，班導師特地到場頒發畢業證書；肇事駕駛陳瑞盈女兒代替父親到場跪求家屬原諒，彭父悲慟表示「錯的不是妳！」，彭母則情緒崩潰哭喊：「還我寶貝兒子來！我死都不會原諒他！」

彭姓男大生為家中獨子，彭父獲知兒子死訊，在媒體前痛哭怒責酒駕殺人，引起社會大眾再度重視酒駕問題，法務部長蔡清祥公開表示要修法嚴懲酒駕累犯，連日來更積極研商要如何修法。

家屬為彭男舉辦告別式，陳嫌女兒到場替父親跪求彭父原諒，彭父要陳女起身，並說「錯的不是妳！」，並表示「他女兒沒有錯，那個殺人魔王、肇事凶手應該要到我兒子面前下跪！」在旁的彭母悲慟不已，不斷哭喊：「還我寶貝兒子來！我死都不會原諒他！」

彭男班導師也到會場，頒發畢業證書給彭父並表示，事發當時適逢寒假期間，接獲通知後也相當錯愕與不捨，特別選在告別式中帶來畢業證書向彭生致意，也代表學校立場，呼籲政府能嚴加懲處酒駕罪犯。

針對酒駕修法，國民黨昨召開立法行政研討會，國民黨立委沈智慧將提案修法，增列酒駕致死最高判死刑，她說，地方民眾希望盡快修法，民眾並對她說，「酒駕就是要給他死」。

沈智慧將提出《刑法第185條之3條文修正草案》，針對酒駕、吸毒駕車者肇事致人於死，增列死刑及無期徒刑，盼以重刑嚇阻酒駕行為；後續還要提出《道路交通管理處罰條例修正草案》，要求有酒駕紀錄者車輛強制加裝「酒精氣敏點火自鎖裝置」（酒精鎖）。

(中國時報)