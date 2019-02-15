3少年無照騎機車 重機追撞2死
3名還就讀國中的少年14日下午無照共乘機車，行經宜蘭南澳鄉一處路口時，遭到黃姓男子所騎的黃牌重型機車撞上，黃男以及後座16歲的陳姓高中生傷重不治，至於無照共乘機車的3名少年則受到輕傷，事故原因，有待警方釐清。
不幸身亡的陳姓少年就讀南澳高中，家屬說，少年原本都是在放學後自行騎自行車回家，可能途中恰巧遇到黃姓男子，這才搭其便車，不料卻遇上死劫。
宜蘭縣消防局昨天下午4時許獲報，指南澳鄉信義路發生一起嚴重車禍，警、消抵達現場後發現，是一輛黃牌重型機車和另一輛機車發生事故，現場有2名男性已失去生命徵象，救難人員予以CPR急救，並分別送醫救治，仍告不治。
警方查出，另一輛機車是由3名未成年少年共乘，其中2人輕傷，一同送往羅東博愛醫院救治，幸運未受傷的少年則由家屬先行帶離現場返家休息。至於是否因車速過快釀禍，詳細原因，由警方調查中。
(中國時報)
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