文大火災 燒出既存違建隱憂
文化大學大典館發生火災後，北市消防局火場調查人員昨重回現場，經過6小時採證，帶回已燒毀的物證化驗，釐清學生是否在製作畢業作品時引發火勢，初步排除蓄意縱火可能，消防局表示，目前2名女學生都恢復意識，將待情況好轉後，訪談釐清火災經過。
北市建管處表示，大典館整棟8層樓有依法辦理建築物公共安全檢查申報，而6至8樓部分是1994年以前的「既存違建」，依法得列入分類分期程序處理，暫免查報拆除。消防局也表示，該校每年消防安檢都合乎規定，火災發生後，5樓的警報器同步發訊息給校方人員，值班教官也到場疏散受困學生。
在傳出有既存違建之事，教育部表示，將要求校方立即改善。文化大學內部人員則表示，該校公共安全問題由來已久，不只大典樓，其他大樓也有隱憂。
以文大主要的教學行政大樓大恩館為例，3至9樓都是學生的上課教室，每個樓層有12間教室，每間教室以70人來計算，平日上課期間會有5880位學生在3至9樓上課，萬一發生地震或火災，逃生實在相當困難，讓人擔憂。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。