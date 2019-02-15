文大火災 燒出既存違建隱憂

2019年02月15日 04:10 中國時報 林郁平 、簡立欣／台北報導 李文正、、簡立欣／台北報導

文化大學大典館發生火災後，北市消防局火場調查人員昨重回現場，經過6小時採證，帶回已燒毀的物證化驗，釐清學生是否在製作畢業作品時引發火勢，初步排除蓄意縱火可能，消防局表示，目前2名女學生都恢復意識，將待情況好轉後，訪談釐清火災經過。

北市建管處表示，大典館整棟8層樓有依法辦理建築物公共安全檢查申報，而6至8樓部分是1994年以前的「既存違建」，依法得列入分類分期程序處理，暫免查報拆除。消防局也表示，該校每年消防安檢都合乎規定，火災發生後，5樓的警報器同步發訊息給校方人員，值班教官也到場疏散受困學生。

在傳出有既存違建之事，教育部表示，將要求校方立即改善。文化大學內部人員則表示，該校公共安全問題由來已久，不只大典樓，其他大樓也有隱憂。

以文大主要的教學行政大樓大恩館為例，3至9樓都是學生的上課教室，每個樓層有12間教室，每間教室以70人來計算，平日上課期間會有5880位學生在3至9樓上課，萬一發生地震或火災，逃生實在相當困難，讓人擔憂。

(中國時報)