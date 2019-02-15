妻坐小王車 夫趴引擎蓋被甩摔死
謝姓男子和張姓妻子結褵多年卻屢遭戴綠帽，妻子不告而別，謝到處尋妻，小年夜在桃園觀音發現愛妻和潘姓「小王」同車，哀求愛妻下車未果，趴臥在引擎蓋上苦求，豈料，潘男蔡姓友人竟加速駛離，奔馳近8公里，謝最後不支重摔在地，送醫不治，張女事後供出事件過程，全案由檢警擴大偵辦。
47歲謝男和張女結褵近20年，育有2男1女，近年2人感情生變，妻子去年一度另結新歡，雙方發生激烈爭吵，謝盛怒下誤傷妻子，妻子因家暴離家，經謝苦苦哀求並允諾不再犯，才重回謝男懷抱。
孰料，張女又另結新歡，甚至不告而別，謝年前接獲警方通知，才知妻子和治安顧慮人口的潘男「逗陣」，苦勸愛妻農曆年前返家團圓未果，拜託好友夫妻幫忙協尋，小年夜深夜11時許，找到愛妻和潘同車，一時怒火中燒，要張女下車跟他回家，但妻子不理，謝竟直接趴臥引擎蓋，想逼愛妻返家。
搭載張女和潘男的蔡男見狀，不但沒停車，反而加速駛離，謝男好友緊追，仍因蔡車速過快而跟丟，有熱心民眾發現急駛中的車前有人趴臥，一度急按喇叭上前勸阻，蔡仍未停車，奔馳近8公里後，謝因體力不支，遭甩出重摔在地，經急救多日，仍在過年期間傷重不治。
警方獲報有人路倒，趕至現場發現謝頭部重創、四肢卻完好，認為事有蹊蹺，通知張女、蔡男到案，張女才道出丈夫趴在引擎蓋上遭重摔，嚇得和潘男逃離現場，警訊後，將張女、蔡男依過失致死罪嫌函送法辦。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。