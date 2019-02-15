妻坐小王車 夫趴引擎蓋被甩摔死

2019年02月15日 04:10 中國時報 蔡依珍 、 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

謝姓男子和張姓妻子結褵多年卻屢遭戴綠帽，妻子不告而別，謝到處尋妻，小年夜在桃園觀音發現愛妻和潘姓「小王」同車，哀求愛妻下車未果，趴臥在引擎蓋上苦求，豈料，潘男蔡姓友人竟加速駛離，奔馳近8公里，謝最後不支重摔在地，送醫不治，張女事後供出事件過程，全案由檢警擴大偵辦。

47歲謝男和張女結褵近20年，育有2男1女，近年2人感情生變，妻子去年一度另結新歡，雙方發生激烈爭吵，謝盛怒下誤傷妻子，妻子因家暴離家，經謝苦苦哀求並允諾不再犯，才重回謝男懷抱。

孰料，張女又另結新歡，甚至不告而別，謝年前接獲警方通知，才知妻子和治安顧慮人口的潘男「逗陣」，苦勸愛妻農曆年前返家團圓未果，拜託好友夫妻幫忙協尋，小年夜深夜11時許，找到愛妻和潘同車，一時怒火中燒，要張女下車跟他回家，但妻子不理，謝竟直接趴臥引擎蓋，想逼愛妻返家。

搭載張女和潘男的蔡男見狀，不但沒停車，反而加速駛離，謝男好友緊追，仍因蔡車速過快而跟丟，有熱心民眾發現急駛中的車前有人趴臥，一度急按喇叭上前勸阻，蔡仍未停車，奔馳近8公里後，謝因體力不支，遭甩出重摔在地，經急救多日，仍在過年期間傷重不治。

警方獲報有人路倒，趕至現場發現謝頭部重創、四肢卻完好，認為事有蹊蹺，通知張女、蔡男到案，張女才道出丈夫趴在引擎蓋上遭重摔，嚇得和潘男逃離現場，警訊後，將張女、蔡男依過失致死罪嫌函送法辦。

(中國時報)