鄰里交通改善有成 事故數下降
台北市長柯文哲上任後大力推動「鄰里交通改善計畫」，但市議員王浩調閱2015年至去年巷口間交通事故數據，發現交通事故案件逐年上升，平均每天發生7起車禍、5人傷亡。對此，交通局14日表示，整體交通事故案件從2016年3萬8872件，去年降至3萬7850件，交通事故及受傷人數都呈現下降趨勢，且預計今年底前全市456里都會納入鄰里交通改善計畫，提升交通安全。
北市交通局從2015年8月起推動鄰里交通改善計畫，截至去年10月，完整度80％以上（績優里）且實施滿1年共有60里，交通事故件數下降68％，交通事故傷亡人數亦下降64％，顯見鄰里交通改善計畫有助於改善交通安全。
加強道路標字 提升安全性
交通局長陳學台表示，除整體交通事故案件減少1022件，受傷人數也從2016年2萬9190人降至去年2萬8304人，整體交通事故件數及受傷人數皆有下降趨勢，顯見事故防制已有初步成效。
全市456個里中仍有128個里未參加鄰里交通改善計畫，交通局規畫今年將全數納入計畫，畫設標線行人道及限速，同時加強幹支道相關標字（誌），提醒車輛行經路口應減速禮讓，並針對完整度未達80％的里重新檢討，以提升完整度及安全性。
機車格縮寬度 松山路試辦
另外，北市停管處14日宣布，松山車站、中山商圈周邊1337格機車停車格將於3月4日起實施收費，周一至周六每次收費20元，落實使用者付費，以提高商圈周邊停車格周轉率，停管處預計今年底前會再增加5個商圈周邊納入機車格收費路段。
為解決現行機車格寬度較大，導致常有2輛車擠同一格位情況，停管處選在松山路試辦停車格寬度縮減，從原本1公尺減為0.7公尺，試辦1個月後評估後續辦理方式。
(中國時報)
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