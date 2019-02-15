廚餘政策搖擺 新北16區未標出
非洲豬瘟疫情延燒，中央對廚餘養豬政策仍搖擺不定，也牽連各地廚餘標售狀況，新北市環保局2019到2020年養豬廚餘變賣標案，至今仍有16區沒標出去，雖上次標案可展延3個月，眼看時間將屆，以平均每月產出1萬噸廚餘，若無養豬戶消化，恐影響新北廚餘去化量。
業者拒收 全台滯銷
新北市每年約產出12萬噸以上廚餘，其中約7.7萬噸堆肥廚餘，養豬廚餘4.6萬噸，大宗多來自餐廳與量販業者，除達「事業」標準的業者可找民間業者處理，絕大部分都由清潔隊回收，由民間養豬業者標回養豬。
但去年大陸爆發非洲豬瘟疫情，廚餘被視作最主要傳染途徑，也讓台灣人對廚餘心存疑慮，雖中央尚未宣布禁止使用廚餘，日前又拋出廚餘分流生豬肉、豬肉製品不丟廚餘桶等政策，但已有不少業者不敢收廚餘，造成全台廚餘出現滯銷狀況。
包括板橋、永和、新莊等16區清潔隊回收的養豬廚餘標案已流標5次，第6次標案近期才剛上網，據環保局統計，目前13區已標出的價格每桶（200公斤）有154元，比2017年的平均每桶122元還高，但未來價格恐會震盪。
如何因應 方案擬定
環保局發言人孫忠偉表示，廚餘標案每2年標1次，且業者都要有高溫蒸煮設備，2019年與2020年雖然仍有16區尚未標出，但2017到2018年標案有展延機制，在業者同意下，可展延3個月。
孫忠偉說，養豬廚餘標售均為公開招標，主要以桃園以北業者為主，養豬廚餘標案會持續進行，如果無法全數標出，展延期過後的空窗期，未標出的養豬廚餘會併入或混入做堆肥，以加工動物飼料方式處理。若中央最後禁止廚餘養豬，新北市也提出應變方式，如改以焚化爐焚燒處理。
(中國時報)
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