林智堅會酈英傑 邀美商投資

2019年02月15日 04:10 中國時報 陳育賢 ／竹市報 ／竹市報

美國在台協會AIT處長酈英傑13日下午拜會新竹市政府，雙方就竹市經濟產業、資訊安全、竹科X計畫等議題交流，市長林智堅特別向酈英傑力薦竹市絕對是美商良好的投資地點，得到酈正面回應。

優良產業環境 投資首選

在競選期間打出未來4年將全力拚經濟政見的林智堅，藉酈英傑來訪的機會，向他力薦新竹市良好的投資環境，他特別請酈英傑代為向美商企業轉達「美商投資時務必考慮新竹市優質產業環境」的請求，盼借AIT之力，邀請更多美商投資竹市。

林智堅說，新竹市是半導體產業重鎮、全台最重要科技城，消費力更不在話下，過去4年他想方設法創造良好投資環境，力邀在地企業、外商投資，更與中油、台肥合作，將36公頃土地規畫成竹科X，吸引企業進駐。

酈回應 將會有更多合作

酈英傑給予正面回應，指未來與新竹市在科技上有更多合作是「自然的」，他同時深入了解新竹市未來4年的發展規畫，並針對資訊安全、經濟發展、施政方向等也提出討論，包括台灣智慧財產權、企業、政府資訊等面臨被剽竊的問題，希望地方政府與中央共同加強捍衛資訊安全。

林智堅表示，為了讓外商繼續投資，政府已持續提供城市低汙染、穩定、高收入的就業環境，另外，台灣高科技產業已投入不少成本處理資訊安全的問題，近來行政院也在採購設備上強調資安問題，市政府更持續提高警覺，並投入更多資源、人力，提高台灣捍衛資安的知識與技能。

(中國時報)