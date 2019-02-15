明星代言精油 塑化劑超標8060倍
不少民眾習慣買精油舒緩身心，小心買到不純的精油！弘光科大化妝品應用系教授易光輝與團隊1月起，檢驗知名購物平台等通路22件精油，其中20件為「調和」精油，另款甘菊精油的塑化劑竟還超標8060倍，用多了恐性早熟或不孕。
哄抬價錢 多用傷身
易光輝指出，目前市面上精油沒有標示「純」或「調和」精油，「純」精油必須從植物中萃取，品質要符合CNS或ISO標準；而調和精油以少量植物精油、人工香精、多元醇定香劑、合成脂定香劑、DEP塑化劑定香劑等調和而成，價錢卻賣得和純精油一樣高。
易光輝與團隊上月陸續在購物平台等通路購買22件精油進行檢驗，其中不乏明星代言品牌，竟發現有20件添加人工香精、2款含塑化劑（鄰苯二甲酸二乙基酯DEP），還有成分標示不符情形，及檀香精油沒驗出檀香醇成分的「假精油」。
應速修法 明確標示
而明星代言的A牌精油，易光輝指出，其中洋甘菊精油含有約80.6％塑化劑DEP，衛福部允許化妝品類DEP不能超過100ppm，但這款精油竟超標8060倍，塑化劑會改變大鼠的性分化、對睪丸產生副作用、影響性器官發育和精子產量。
易光輝呼籲，政府相關單位應修改法規，要求業者明確標示為純精油（符合CNS或ISO標準）、精油（無人工添加物）或調和精油（含有人工香精、多元醇定香劑、合成脂定香劑、DEP塑化劑定香劑等），以利消費者選用與區別。弘光科大已協助檢驗出100件精油，結果公告在網址http://tci.hk.edu.tw。
(中國時報)
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