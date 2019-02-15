台南立委補選 黃偉哲喊不能輸
台南市第2選區立委補選3月16日投票，3位主要參選人民進黨提名郭國文、退出民進黨黨參選的陳筱諭、高人氣國民黨參選人謝龍介，3人一路纏鬥，台南市長黃偉哲說，目前郭民調領先幅度不夠大是警訊，他2016年在該選區拿下全國最高得票率76.46％，「如果民進黨最有把握地方都翻轉，全國還有哪個選區安全？」因此這場選戰一定要贏。
綠民調領先不夠 不敢大意
台南立委補選3月16日登場，共6人登記參選，除了國、民兩黨提名人選外，無黨籍有陳筱諭、楊筱如、吳炳輝、徐國棟登記，高雄市長韓國瑜17日將來台南與謝龍介合體造勢。
台南市長黃偉哲昨天接受電台主持人周玉蔻專訪時，直言「立委補選一旦輸了，會很慘」。謝龍介之前甚至公開喊話，只要拿下全台最綠的選區，2020年國民黨大選就贏了。
黃偉哲說，因為他過去在立委選區曾創下全國最高得票率，台南更是從2008年迄今，已經11年多沒有國民黨區域立委，如果連民進黨最有把握的地方都翻轉，全國還有哪個選區是安全的，2020選舉恐怕就更不妙。
曾創最高得票率 下必勝令
黃偉哲表示，這個選區可以說長期以來都是民進黨囊中物，「如果連民進黨最有把握的地方都能拉近，全國還有哪個選區是安全的？」不過，他肯定郭國文踏實、一步一腳印爭取選票，加上黨主席卓榮泰帶領「斜槓團隊」拚搏，相信時間會證明他們的用心。
(中國時報)
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