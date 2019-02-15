情人節登記結婚 363對創新高

2019年02月15日 04:11 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

西洋情人節，放閃無罪！2月14日適逢黃道吉日，三民二戶政所湧入31對新人登記結婚，打破去年24對紀錄。民政局也宣布5月將舉辦集團婚禮，開放百對佳偶報名，並由市長韓國瑜擔任主婚人，期待能壯大愛情產業鏈發展。

盼市長增加托育補助

33歲軍人張振邦與32歲國小教師林思鋆，愛情長跑8年，當初經友人牽線一見鐘情。張振邦笑說，當初喜歡上對方的開朗笑容及個性，最後克服1年多遠距離障礙，順利修成正果，特地選在情人節這天登記結婚別具意義。

另對新人林先生與柳小姐則有感於韓國瑜力推的愛情產業鏈風潮，看到現場用心布置，更感受到結婚喜悅。柳小姐笑稱，「打算生籃球隊，不過兩個剛剛好啦！」提升高雄市生育率，但也希望韓市長多給托育補助，減輕家長負擔。

愛河畔將辦集團婚禮

民政局副局長陳淑芳指出，今年春節登記結婚新人從去年30多對，倍增到今年70多對。她也預告5月25日將在愛河畔舉辦集團婚禮，開放100對新人參與，其中40對開放外縣市報名，目前已有10多對報名，詢問相當踴躍。

三民二戶政所主任吳淑惠表示，特地祭出蜜棗樹製成「早生筷」、雄愛小方巾、永結同心對杯等好禮三選一。去年西洋情人節全市有213對新人登記、三民二為24對，今年受到愛情產業鏈推動，增添想「婚」氛圍，數量更勝以往，總計363對，打破歷史紀綠。

(中國時報)