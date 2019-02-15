搭捷運沒人讓 孕婦候車區如虛設

2019年02月15日 04:10 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

台北捷運去年9月設置孕婦優先候車區，不過有不少孕媽咪向市議員王欣儀陳情，上下班時間擠在人潮中，常是既沒位子坐也沒扶手，站務人員也不會提醒其他乘客，根本沒人要禮讓，甚至被撞到流血，王欣儀痛批北捷讓候車區形同虛設。北捷回應會加強宣導禮讓文化，並呼籲旅客體諒孕婦候車。

北捷已完成全線車站月台規畫「孕婦優先候車區」並有粉紅色標示，在車廂張貼宣傳海報，但王欣儀仍接獲好幾位孕婦抱怨。

一名懷孕6個月搭捷運通勤的孕媽咪說，站內標示不多，沒有站務人員引導或協助，不知道孕婦優先候車區用途為何，很少人會主動讓位；另一名孕媽咪說，就算戴著孕婦徽章站在優先候車區，站務人員還是要她到後面排隊，詢問為什麼孕婦不能優先候車？卻得到「不知道」的回應。

有一位準媽咪更不滿指出，她在優先候車區等車，不曾享有優先上車的禮遇，站務人員也不會提醒其他民眾不要推擠，常常車廂已經很擠，站務人員卻還叫後面的人上車，有幾次還被人潮撞到宮縮流血，為了生活又不得不上班。

王欣儀痛批，北捷打造友善孕婦的搭乘環境卻欠缺宣導，加上站務人員訓練不足，讓好的政策無法有效發揮功能，真正體貼保護孕婦，優先候等區形同虛設。

對此，北捷回應，將持續透過車站及列車廣播、跑馬燈、海報等管道，加強宣導禮讓文化，呼籲旅客都能關懷禮讓懷孕期間的準媽咪們，提醒準媽咪若有任何需求，均可就近洽月台服務人員協助。

(中國時報)