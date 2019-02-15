廚餘再利用檢核 恐有漏洞

2019年02月15日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

聞豬瘟色變，中央要求各縣市督促養豬戶申請廚餘再利用檢核，確保養豬戶有高溫蒸煮設備，但新北市使用廚餘養豬戶142間，仍有20間未通過檢核，另20頭以下養豬戶免申請檢核，恐成防疫漏洞。

據農業局統計，新北市列管養豬場總計有143場，共畜養5萬8000餘頭豬，其中40場以飼料飼養，其餘103場以廚餘飼養，農委會日前加強廚餘養豬戶管理，要求養豬戶向各地環保局申請廚餘再利用檢核，申請日期在1月底截止，截至目前仍有20家未通過。

此外，20頭以下養豬戶，依目前的畜牧法規定不用畜牧場登記，也因此多未設置蒸煮設備，多是將廚餘收來之後就直接餵豬，恐成非洲豬瘟溫床。

農業局說，自春節前即每日排程勸導未取得廚餘檢核的養豬場轉用飼料，勸導期限至2月15日止，若之後未依規定轉用飼料飼養的業者，由環保局依廢清法裁處，通過者，也會不定期清查每天廚餘數量、蒸煮時間與溫度。

若業者有離牧意願，農業局也將協助輔導業者在3月31日前由各區公所協助清查轄區內未登記養豬場，杜絕防疫漏洞。

農業局表示，20頭以下養豬戶目前列管34家，其中26家目前已轉用飼料飼養，其餘8家後續將會同環保局強力稽查，全力防堵病毒傳染。

(中國時報)