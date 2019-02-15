舞蹈攝影外語…社大邀您上學趣

2019年02月15日 04:10 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

迎接終身學習時代來臨，桃園市社區大學邀您一起加入學習行列，今年度春季班將於3月初陸續開課，5所社區大學分別於各行政區開設學術類、社團類及生活藝能類等三大類課程，共計1400餘門課程可供選擇。

許多熱門老師的課程可是常常爆滿，如蘆山園社大尤游阿對老師的舞蹈班，不管是恰恰、華爾滋、捷舞、倫巴等舞曲都有教學，即使一個人也能享受跳舞的樂趣。

張世宗老師的攝影班有7年豐富教學經驗，從認識電腦、螢幕開始，到新視力社團成立，為公益性活動進行影像紀錄與攝影；中壢社大李靖英老師的瑜珈班課程中除了指導瑜珈動作並解說瑜珈的發展史，使學員能培養正確的體能觀念。

邱郁敏老師的英語班引導學員能從外語能力培養國際觀念；新楊平社大紀月嬌老師的花藝設計班開課十餘年不曾中斷，她教學認真負責，多年來只在單一學校授課；吳明香老師的有氧體適能班致力推展有氧、瑜珈課程結合體適能運動，並且研究編排出千歲志工健身操；八德社大何菊錢老師的手工皮件班力求發揚手作的理念，並依據學員的程度挑選適合的作品，從基本功練起。

教育局指出，桃園市社區大學聯合網站新增地圖化課表功能，讓民眾可以直接在地圖上選擇適合的學習地點，也可以按照自己的喜好篩選所在地社大、課程分類或上課時段等，十分便利。

(中國時報)