白沙坑燈排遶境 元宵另類風情
傳承191年復刻版的白沙坑燈排，歷史全國最悠久，已登錄彰化縣無形文化資產，更是全台唯一保留字姓燈排，23個組成小船狀，別人提燈籠，白沙坑則扛燈排遊走大街小巷，古韻照亮元宵不一樣的風情，今年還推出福德老爺小燈籠，18、19日開放索取。
彰化縣長王惠美表示，花壇文德宮主祀福德老爺，特別的是有戴官帽的土地公，保佑大家身體健康大賺錢，花壇燈排獨步全台，花壇還有茉莉花、西施柚、艾草、磚瓦等特產，值得來趟特色小旅行。
花壇鄉長顧勝敏表示，白沙坑迎燈排傳承191年，沒有中斷，是全台最悠久，燈排是往上舉，外觀如小船，和一般燈籠相當不同，有它的獨特性和歷史文化。
扛燈籠深具草根性，每個燈籠寫上各庄落姓氏而稱為「字姓燈」，燈排遶境活動從元宵節前晚7時展開，向福德老爺行禮後，引領各式陣頭開始遶行白沙坑大街小巷，保有清代承襲至今的風貌，深具文化傳承意義。
彰化縣文化局表示，白沙坑迎燈排仿造京城，是全台最古老的復刻版，今年系列主題有創意燈排比賽、舉燈排體驗、才藝SHOW、愛心義賣暨特色小吃展售等，還有超人氣擲筊祈求招財金。19日元宵節當晚舉辦「慶元宵聯歡晚會」，可摸大獎、觀賞藝人表演。
(中國時報)
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