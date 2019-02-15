首座多元電力加油站 台南啟用

2019年02月15日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

配合政府能源政策，台灣中油首座多元電力供應及儲能系統智慧綠能加油站「台南前鋒路示範站」14日啟用，預計今年底前將在東西部各建置一座示範站，聯電榮譽副董事長宣明智期待在中油帶領下，發展電動車不要再失先機。

台灣中油推動智慧綠能加油站，第一階段規畫2座示範站，嘉義信義路示範站以屋頂型太陽能綠電自給自足，台南前鋒路示範站則採多元電力供應及儲能系統，集合屋頂型太陽能及以天然氣為進料之燃料電池2種發電系統，輔以台電電網，透過釩液流電池、鈦酸鋰電池2大儲能系統進行電力消峰填谷調度達到節能效果。

台南前鋒站啟用典禮由中油董事長戴謙主持，台南市長黃偉哲、聯電榮譽副董事長宣明智等產官學界代表近百人出席，戴謙說，台灣中油提供多元電力是「先試先行」。

前鋒站除可讓汽機車加油，還設有充電樁及GOGORO電池換置系統，此外，現場也展示台灣中油也與其易電動車科技及唐榮車輛科技合作電動機車及電動巴士，電池均由中油生產製作，電池充電一次可騎乘70公里，電池預計2020年1月開賣。

黃偉哲稱許，中油在台南市北區前鋒路設置示範站是明智的決定，這是產電儲能的先鋒，也期待中油建置更多的產電儲能站，執台灣綠能科技的牛耳。宣明智提到，台灣發展4G與DRAM失了先機，期待在中油帶領下，發展電動車不要再失先機。他說，手機之後，下個世代最重要的產品就是電動車，電動車未來將不僅是車子，更是行動基地站、行動電源及行動工作室。

他說，台灣有很多機車，發展電動機車有優勢，過去，業者努力多年卻很難走出一條路，中油帶頭投入電池與電動車發展，業界都寄予厚望。

(中國時報)