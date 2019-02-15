永浴愛河 25位暖男跳水放閃
高市觀光局長潘恒旭（右）化身愛神邱比特，合體阿基師（左）端出「愛情滷肉飯」。（柯宗緯攝）
高市觀光局選在浪漫情人節舉辦「永浴愛河」活動，14日集結50對「閃光」，由男伴跳入愛河，宣示愛的宣言，有太太笑說，「要記住老公身上的愛河味道，來世相約再續結髮！」觀光局長潘恒旭則化身愛神邱比特，希望有情人終成眷屬，讓高雄成為愛情之都。
昨情人節下午13時14分，在愛河LOVE地標旁舉辦「永浴愛河」活動，象徵一生一世愛情不渝。潘恒旭化身邱比特搭乘雙層觀光巴士進場，與阿基師合體端出澎湃版「愛情滷肉飯」，供在場民眾免費享用，分享滿滿情意。
25位男士展示跳水英姿前，大方來場愛的大告白。其中，一對情侶黃晨毓、曹承玉上演浪漫求婚記，兩人是大學同班同學，彼此名字讀音相同，意外譜出戀曲，愛情長跑逾10年。黃晨毓笑說，跳愛河象徵對女友一生的愛，今年底將完婚。
夫妻檔林志泓與鄭亦媄是超級韓粉，結婚12年育有3女，響應韓市長的愛情產業鏈，說什麼都要來「跳一下」。鄭亦媄更笑稱，老公跳愛河身上會留有獨特的味道，希望來世能以此作為「憑證」，聞到熟悉的味道，就能再續佳緣。
另外，現場也有國賓、翰品、福容、福華等15家在地飯店，展示情人節套餐。業者表示，在高雄燈會及1314永浴愛河話題帶動下，為旅宿業注入強心劑，有助於提升住房率外，也樂當愛情產業鏈的啦啦隊。
(中國時報)
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