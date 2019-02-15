陽明山賞花趣 加強周邊交管
陽明山花季15日登場，為期31天的花季將分為平日、假日交通管制，並延長仰德大道上、下山管制時段，交通局建議民眾於捷運石牌站、北投站、劍潭站等地搭公車上山，且於指定停車場停車並轉乘公車前往陽明山賞花，享有停車前3小時免費。
因應陽明山花季舉行，即日起至3月17日平日交通管制路段包括湖山路一段（陽金公路─花鐘廣場入口處）往花鐘方向單行管制並禁行大客車（公車除外）；中興路花鐘廣場往陽明書屋方向單行管制，並禁止路邊停車；中興路自陽明書屋往陽金公路方向單行；假日上午7時至下午6時禁止車輛進入勝利街；紗帽路、中橫街口禁止往北通行紗帽路。
仰德大道假日上山管制時段原為上午8時至下午3時，調整為上午7時至下午4時；下山管制時段維持下午2時至下午6時。
公運處建議民眾將車輛停放山下，於捷運石牌站搭乘小8及128路公車、捷運北投站搭乘小9及129路公車、捷運劍潭站與周邊地區搭乘109、111、紅5等公車路線上山。
另外，百齡高中停車場、福林公園停車場提供停車轉乘公車上山優惠，當日當次停車前3小時免費，民眾必須持票卡至花鐘遊客服務中心、陽明山國家公園遊客中心、陽明山公車總站等處蓋章，即享有轉乘優惠。
(中國時報)
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