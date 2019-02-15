2019年02月15日 04:10 中國時報 呂筱蟬 ／桃園報導 ／桃園報導

公車候車亭除顯示公車到站等實用資訊外，更兼具市容美化，桃園市交通局自2014年起以堅固、耐用、美觀為候車設施設計原則，依序從主幹線、支幹線建置候車亭及新式站牌，2018年更以地方特色如客家、原民元素打造候車亭，提供民眾更舒適候車環境。

目前龍潭區融入客家風格的候車亭有3座，包含百年大鎮、龍潭敏盛醫院及龍潭行政園區站，整個站體以大紅色為基底，融合客家花布、桐花及龍潭地方文學圖樣，讓候車亭更顯得鮮豔與活力。復興區前山與後山，也完成15座泰雅元素的原鄉風格候車亭，變成休憩涼亭及地方特色地標。

交通局表示，市府陸續建置新式候車亭244座、智慧型站牌518座，新式候車設施設計風格簡潔，並以堅固、耐用及美觀作主要設計考量，兼顧質感及美感為原則。另外，截至2018年底，全市YOUBIKE已啟用營運283站，目標全桃園將啟用320站，共計8000輛公共自行車投入便捷的交通設施。

交通局長劉慶豐說，桃園公車運量成長全國冠軍，透過健全公車路網、整合票價結構、改善候車環境三支箭提升大眾運輸服務，並結合市民卡，給予搭乘公車「買1送1」及「票價上限60元」乘車優惠，鼓勵民眾使用大眾運輸。市府後續除持續推動新式候車設施建置計畫，將因應實際需求檢討修正改進，也持續推動地方特色候車亭建置計畫，提供不同類型的候車設施及更完善的候車環境。

(中國時報)