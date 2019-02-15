敬老卡搭小黃 中市補助50點 比北市多
台中市推出敬老愛心卡深獲長輩喜愛，台中市議會民進黨團副總召邱素貞說，但市府從15日起將「限縮」補助，讓不少人長輩跳腳不已，呼籲盧團隊應重視長者需求，不要說一套、做一套。台中市交通局則表示，在每月1000元點數不減少前提下，計程車微調採每趟次補助50點。
邱素貞表示，台中敬老愛心卡每月提供65歲以上長輩、身心障礙者1000元點數，但使用率一直非常低；前市長林佳龍推動擴充使用範圍，自107年9月25日起，補助持卡人搭乘計程車可全額折抵車資，大幅提升使用率。
邱素貞說，但自2月15日起，台中市敬老愛心卡搭乘計程車由原本全額補助，改為每趟補助50元，其餘自己負擔，讓長輩相當不滿，服務處抗議電話不斷。
民眾陳秀梅指出，林佳龍擴大敬老愛心卡的使用功能，愛心卡點數可全額折抵計程車費，讓很多長輩可走出戶外，也可搭計程車到醫院看醫生；如今連基本跳錶85元都不夠付。
交通局長葉昭甫說，市府在每月1000元點數不減少前提下，維持原補助項目，搭計程車每趟補助50點，已比台北市16元還高，如此福利政策才能長久延續。
(中國時報)
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